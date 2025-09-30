Sarà Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola l'arbitro della sfida di domenica sera all'U-Power Stadium di Monza tra Inter e Ospitaletto Franciacorta, valida per l'ottava giornata del girone A della Serie C. Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure saranno gli assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato ad Alberto Poli di Verona. L'addetto FVS sarà invece Mattia Bettani di Treviglio. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 19:40
Autore: Christian Liotta
