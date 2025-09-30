Sarà Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola l'arbitro della sfida di domenica sera all'U-Power Stadium di Monza tra Inter e Ospitaletto Franciacorta, valida per l'ottava giornata del girone A della Serie C. Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure saranno gli assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato ad Alberto Poli di Verona. L'addetto FVS sarà invece Mattia Bettani di Treviglio.