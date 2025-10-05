"Gara senza storia, aggredita sin dall’inizio. Con l’Inter che poteva segnare anche il doppio del gol. Ma conoscendolo il gol subito nel finale gli ha dato un gran fastidio". È questo il giudizio del Corriere dello Sport a proposito della gara giocata e vinta ieri dalla squadra di Cristian Chivu al quale attribuisce un bel 7,5 in pagella. Voto che l'allenatore nerazzurro condivide con Nicolò Barella, che dalla cabina di regia "non fa rimpiangere Calhanoglu. Idee, lucidità nella gestione del pallone e visione da regista. Emblematica la verticalizzazione per Bonny sul primo gol. E dopo 10 mesi ritrova pure la gloria personale, festeggiando con la famiglia" e Lautaro Martinez, autore del "terzo gol nell’arco di soli 8 giorni. Raggiunge Cevenini a quota 158 reti al 5˚ posto dei migliori marcatori dell’Inter considerando tutte le competizioni".

A proposito di Bonny, il migliore della serata è proprio lui: la sua prestazione gli frutta un sonoro 8: "Prima da titolare e si prende la scena. Subito l’assist per Lautaro e poi un gol da centravanti vero. Protagonista anche nella ripresa, con altri sue passaggi vincenti".

Viaggiano sul 7 invece Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Mezzo punto in meno per Akanji, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan e P. Esposito. Non vanno oltre il 6 invece Sommer, Carlos Augusto, Dumfries, Luis Henrique, Diouf e Sucic.

