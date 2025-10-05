Il campionato di Serie A si blocca dopo il successo nerazzurro sulla Cremonese: al rientro dalla pausa è fissato in agenda il big match contro la Roma in programma il 18 ottobre all'Olimpico, mentre venerdì 10 ottobre alla 18 andrà in scena l'amichevole contro l'Atletico Madrid. Sono 13 i giocatori dell'Inter convocati dalle rispettive Nazionali: di seguito l'elenco dei nerazzurri impegnati e tutte le partite nel dettaglio.

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin

Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami

Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) - Amichevole | Chicago

CROAZIA

Petar Sucic

Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga

Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin

OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow

Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma

Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia

Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli

BRASILE

Carlos Augusto

Corea del Sud-Brasile, venerdì 10/10 ore 13:00 (20:00 ora locale) - Amichevole | Seul

Giappone-Brasile, martedì 14/10 ore 12:30 (19:30 ora locale) - Amichevole | Tokyo