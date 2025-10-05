Ciro Ferrara, nel post partita di Inter-Cremonese, ha parlato di Lookman e della trattativa estiva saltata in casa Inter negli studi Dazn, lanciando una provocazione.

“Lookman avrebbe fatto la panchina all’Inter che avrebbe dovuto cambiare tanto, a partire dal modulo, e non lo so se c’erano le caratteristiche giuste - le sue parole-. Seppure importante Lookman, dovevi cambiare un assetto di gioco a cui loro sono abituati. E soprattutto giocatori che hanno in quel tipo di assetto tattico proprio le conoscenze"