Il Milan può puntare allo scudetto? A rispondere è lo storico ex rossonero, Alessandro Nesta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione di Juventus-Milan in programma per questa sera. "La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo scudetto, ma non è che non possa farlo" ha detto l'ex difensore.

Chi vede più attrezzato?

"L’Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno, il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione".