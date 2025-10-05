Dopo una prima frazione in difficoltà, il Napoli riesce a venire a capo di una situazione complicata, conquistando tre punti importantissimi nella lotta per i primissimi posti. Il Genoa ci aveva creduto, complice il vantaggio firmato dal grandissimo colpo di tacco di Ekhator; nella ripresa gli azzurri entrano con maggior determinazione e la ribaltano con le reti di Anguissa e Hojlund. Con quest'acuto, la truppa di Conte sale a quota 15 punti in classifica, al pari della Roma, in attesa di Juve-Milan di stasera.