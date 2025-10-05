A Frabosa Sottana, Gianluigi Buffon è stato insignito della Castagna d’Oro, riconoscimento che celebra le eccellenze sportive. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha colto l’occasione per toccare diversi temi, tra memoria e attualità.

Un pensiero speciale è andato a Gigi Riva e Gianluca Vialli: "Luca e Gigi sono stati, al di là del loro incarico, due delle cinque persone nel calcio che, quando parlavano o quando avevo modo di interagire con loro, mi facevano sentire fortunato - le parole raccolte da Cuneodice.it -. Mi hanno lasciato qualcosa dopo ogni dialogo. Il fatto di aver preso il loro posto è una sorta di soddisfazione e orgoglio personale. Non voglio instaurare alcuna rivalità o sfida con i miei predecessori: lo sport mi ha insegnato a riconoscere e accettare quando qualcuno è migliore di te. Questi due soggetti sono superiori a me; io spero di essere utile, sapendo di non essere loro".

Infine, una riflessione su Calciopoli e sui titoli revocati alla Juventus: "Gli Scudetti sono tredici e non undici, perché ci sono anche quelli vinti sul campo con la Juve e poi revocati con Calciopoli. Comunque, alla fine, più dei numeri contano le frasi che li hanno accompagnati, quindi grazie di cuore".