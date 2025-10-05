Blerim Dzemaili, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha eseguito un'analisi predittiva sulla lotta al vertice: "Inter lievemente, ma lievemente, davanti al Napoli, perché conosce il metodo per giocare su tutti i fronti. Ma Conte ha un grande squadra e lui sa come si fa un capolavoro. Lo ha dimostrato. Con loro, un filino dietro, il Milan, che ha Allegri e non so se mi spiego: come dice le cose in faccia lui, nessuno. Poi la Roma del Gasp, ovviamente".
Sezione: News / Data: Dom 05 ottobre 2025 alle 16:50
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
