Lautaro Martinez sempre di più nella storia dell'Inter. La rete che ha sbloccato la partita contro la Cremonese a soli sei minuti dal fischio d’inizio segna un altro traguardo per il Toro, che arriva a quota 158 gol complessivi con l'Inter, salendo al quinto posto della classifica dei marcatori di ogni tempo in nerazzurro, raggiungendo Luigi Cevenini III.

Quello segnato contro la Cremonese (5:42), è anche il gol più veloce realizzato dal capitano nerazzurro in Serie A dal 25 settembre 2021: contro l'Atalanta al Meazza in quel caso (4:19).

