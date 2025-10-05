Emanuele Troise, tecnico del Lumezzane, ha parlato in conferenza stampa, analizzando l'andamento sei suoi anche contro l'Inter U23: "Il campionato va veloce, dobbiamo avere la capacità di raccogliere un po' di più rispetto a quello che stiamo producendo: tra Inter e oggi, alla squadra non si può rimproverare nulla sull'aspetto della prestazione, ma ci sono dei punti in palio che vanno raccolti".