Intervenuto nel corso di una trasmissione su StileTv, Mark Iuliano ha parlato del campionato italiano, soffermandosi sul livello delle big ma non solo: "Speriamo che sia un bel campionato avvincente, anche perché il livello si è alzato. L’Inter ha una rosa importante e completa, ma è presto per definire una favorita”.

Sezione: News / Data: Dom 05 ottobre 2025 alle 17:20
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print