Il filotto dell'Inter U23 prosegue. A Lumezzane passa 1-2 la squadra di Vecchi, in vantaggio per 81 minuti su 90. Fondamentale la doppietta di Spinaccé, bene anche Callegaris, Topalovic stanco ma sempre prezioso. Ecco tutte le pagelle della partita del Tullio Saleri, che lancia i nerazzurri al terzo posto in classifica.

CALLIGARIS 6.5 - Non fa più notizia. Altra prova importante, con la grande parata su Iori. Ciò che però colpisce di più è sempre la sicurezza che trasmette e che raramente si trova in un portiere di 20 anni. Le due uscite alte nel recupero del secondo tempo sono la dimostrazione. Incolpevole sul rigore di Malotti.

MAYE' 6.5 - Fisicamente travolgente, salva in un paio di occasioni, in particolare a inizio secondo tempo dopo la palla persa di Bovo. Propizia poi il secondo gol con il cross verso Kamaté e Spinaccé.

PRESTIA 6 - Partita di ordinaria amministrazione, raramente è chiamato a intervenire. Quando lo fa però non sbaglia su Donnarumma.

STANTE 6 - A volte sembra in affanno, soprattutto in marcatura, ma alla fine se la cava sempre. Più sicuro quando deve agire in copertura.

COCCHI 5.5 - Fatica ancora a trovare la sua dimensione in questo campionato. La sua partita finisce anzitempo a causa del giallo rimediato nel primo tempo. I quarantacinque minuti in campo erano stati comunque anonimi, eccezion fatta per l'assist sprecato da La Gumina. Dal 46' DAVID 5 - Ingenuità colossare su De Marino nell'azione che porta al rigore. Anche nel finale si lascia cadere troppo facilmente sulla pressione avversaria, regalando una punizione pericolosa.

TOPALOVIC 6.5 - Partita lontana dalle sue ultime prestazioni ma comunque preziosa. Bello l'assist con cui manda in porta Spinaccé. Paga la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati, spegnendosi dopo qualche decina di minuti, anche a causa dei tanti interventi duri subiti stasera. Dal 58' KAMATE' 6.5 - Il suo ingresso porta freschezza al centrocampo nerazzurro. Non compare a tabellino ma il suo inserimento sul secondo gol di Spinaccé incide eccome.

FIORDILINO 6 - Il cervello pensante dell'Inter dà ordine ma niente di più. In 10 contro 11 forse avrebbe dovuto prendere in mano la situazione in modo più netto.

BOVO 6.5 - Un'oretta scarsa di buon livello. Non fa mancare l'apporto in fase difensiva e in fase di possesso dà soluzioni e buone geometrie. Dal 58' KACZMARSKI 6 - Ingresso in campo senza acuti particolari. Sbaglia un passaggio per Kamaté che avrebbe potuto chiudere la gara, ma nel finale è prezioso per mettere i bastoni tra le ruote al Lumezzane.

CINQUEGRANO 6 - Come d'abitudine, è un motorino sulla fascia. Spinge tanto, a volte andando fuori giri e facendosi trovare in offside. Deve migliorare la sua irruenza: dopo sei giornate è già diffidato.

LA GUMINA 6 - Il voto è la media tra il 7 che meriterebbe la prestazione e il 5 per i gol mangiati. Si fa sempre trovare bene dai compagni, però avrebbe dovuto capitalizzare una delle due gigantesche occasioni. Invece entrambe le volte si fa ipnotizzare da Drago. Dall'83' VENTURINI S.V. - Ingresso positivo, ma non abbastanza minuti per esprimere un giudizio.

SPINACCE' 7.5 - L'eroe della serata. Doppietta preziosissima, con due gol diversi tra loro. Il primo è un gol di classe, con la lucidità di sterzare e piazzare all'angolino, il secondo è un gol di potenza, con la botta al volo in area di rigore. L'unico appunto: deve migliorare ancora nel far salire la squadra, ha il fisico e il talento per crescere anche in questo. Dal 90' LAVELLI S.V.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Un'Inter U23 in fiducia vince a Lumezzane. La prestazione non è all'altezza delle ultime offerte, ma dopo aver giocato cinque partite in quattordici giorni è più che comprensibile. Bravo a togliere dal campo un Topalovic stanco e a puntare sulla spinta di Kamaté. Ora una settimana di lavoro in vista della sfida di domenica prossima contro l'Ospitaletto non può far altro che ricaricare le pile dei giovani nerazzurri.