L'Inter annienta la Cremonese, aggancia la vetta della classifica per una notte e mette in archivio tanti segnali positivi. A partire dall'attacco, dove a brillare è soprattutto Bonny con tre assist e un gol alla prima da titolare. E poi c'è il solito capitan Lautaro che continua a scalare la classifica dei bomber all-time della storia interista.

L'ex Parma "non ha fatto rimpiangere Thuram - scrive il quotidiano torinese -. I nerazzurri hanno dominato dall'inizio a cinque minuti dal termine, quando sul 4-0 hanno allentato la tensione incassando la rete di Bonazzoli. Prima, però, la squadra di Chivu è stata un rullo compressore con 27 conclusioni, di cui 9 nello specchio. Lautaro - autore dell'1-0 e giunto a 158 gol con l'Inter, quinto di sempre insieme a Luigi Cevenini (a 161 c'è Sandro Mazzola) - e compagni hanno chiuso la partita con quattro reti, ma avrebbero potuto segnarne molte di più".