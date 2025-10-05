Due giorni e mezzo liberi. E ripresa fissata a martedì pomeriggio. Cristian Chivu, dopo la convincente vittoria per 4-1 sulla Cremonese, ha concesso ai suoi calciatori un meritato riposo. La settimana prossima quindi gli elementi non convocati dalle rispettive nazionali si ritroveranno nel centro sportivo di Appiano Gentile per gli allenamenti dei nerazzurri. Venerdì l’amichevole contro l’Atletico Madrid in Libia.