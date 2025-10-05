Durante la consegna della maglia dell'Inter avvenuta quest'oggi a Milano, il presidente dell'Inter Beppe Marotta, riporta la Gazzetta dello Sport, ha voluto ringraziare Dan Brown non solo per l’assist sullo stadio, ma anche per la simpatia dimostrata nei confronti della squadra e della città, sottolineando come “la passione nerazzurra sappia unire mondi diversi”.

Marotta, poi, ha lanciato l’invito allo scrittore per assistere a un match dei nerazzurri in futuro: “La aspettiamo a San Siro prossima volta che tornerà in Italia”, gli ha detto. 

Sezione: News / Data: Dom 05 ottobre 2025 alle 21:33
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
