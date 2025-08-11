Giovanni Leoni, difensore del Parma, è molto ambito in Italia e non solo. Secondo Sportitalia è concreto l’interesse del Liverpool nei confronti del classe 2006 dei ducali. Contatti ancora non diretti tra i club. L'Inter resta vigile sulla situazione ma necessita di fare uscite per provare ad affondare il colpo.

