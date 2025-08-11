Gianluigi Donnarumma non è stato convocato per la Supercoppa europea tra PSG e Tottenhama. Come evidenzia RMC Sport, l'entourage del portiere ironizza, sottolineando che è anche grazie a lui se il PSG è in grado di giocare la Supercoppa Europea e che lui è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Ma il protagonista dell'epopea storica della scorsa stagione parigina è ora spinto verso l'uscita. Ufficialmente.
Sezione: Mercato / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 21:26
Autore: Niccolò Anfosso
Dalla Francia - Donnarumma out dalla convocazione, l'entourage ironizza. Ma ormai è fuori dal progetto
