Tra le note più positive dell'estate della Roma di Gian Piero Gasperini c'è il centrocampista marocchino Neil El Aynaoui, che si è messo in evidenza per la sua capacità di giocare da un'area all'altra. Una caratteristica che lo rende assimilabile ad un giocatore importante della storia recente del club giallorosso come Radja Nainggolan, passato poi all'Inter dove incontrò molte difficoltà: "Per me anche solo essere accostato a lui è un grande complimento, si tratta di un giocatore che ha fatto la storia. Magari potessi ripetere le sue gesta", ha affermato in merito El Aynaoui alla Gazzetta dello Sport.