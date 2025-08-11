Non è ancora il momento dell’addio al Liverpool per Federico Chiesa. Arrivato ad Anfield la scorsa estate, l’esterno italiano ha vissuto un primo anno in Premier League al di sotto delle aspettative, tanto da far pensare a un addio anticipato. Ma, secondo quanto riportato da TMW, la sua avventura inglese potrebbe proseguire.

Chiesa, infatti, non sembra intenzionato ad arrendersi dopo una sola stagione oltremanica. L’allenatore dei Reds, Arne Slot, condivide questa visione e non appare convinto di privarsi già ora di un giocatore dalle potenzialità ancora inespresse in maglia Liverpool.

Nelle scorse settimane il classe ’97 era stato accostato a un ritorno in Serie A, con Napoli e Fiorentina pronte a valutare il colpo. In particolare, l’ipotesi partenopea aveva alimentato le discussioni, soprattutto per il feeling che potrebbe crearsi con Antonio Conte. L'Inter lo ha seguito, ma al momento sembra rivolta ad altri obiettivi.