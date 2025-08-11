Ivano Trotta, patron di Barley Arts, parla ai microfoni di MilanoToday rilanciando la sua idea per salvare e riqualificare lo stadio Giuseppe Meazza, rendendolo aperto e fruibile per tutto l'anno e capace di ospitare altri sport oltre a grandi eventi di spettacolo: "Tutte le strutture di recente concezione e costruzione sono così concepite e funzionanti. La Johan Cruijff Arena ad Amsterdam come l’Allianz Stadium a Monaco di Baviera, la Veltins Arena di Gelsenkirchen come la Strawberry Arena di Solna in Svezia sono alcuni esempi di arene polivalenti di dimensioni comparabili a quelle di San Siro. Va predisposto da parte di professionisti dei vari settori un “capitolato” che includa le necessità operative di tutte le discipline di spettacolo e sport potenziali fruitori dello spazio per tutto l’anno. Va sottolineata la priorità del pubblico pagante di poter vedere e sentire correttamente quanto paga profumatamente e di avere servizi di qualità. Con un bando pubblico che abbia queste e altre caratteristiche sono certo si possano trovare interlocutori interessati alla ristrutturazione e alla futura gestione dello stadio con o senza una o tutte le squadre. In questa prospettiva e con questa visione pubblica nutro enormi dubbi sul fatto che le società attualmente proprietarie dei club pensino di procedere altrove costruendosi degli stadi privati. E se anche questo succedesse fuori da Milano città non sarebbe affatto il “dramma” paventato dal sindaco. Ovviamente individuando spazi adeguati e utilizzabili senza impatti negativi sul territorio”

Nella sua ottica, di quali interventi e migliorie avrebbe bisogno oggi il Meazza se si decidesse di conservarlo, nella prospettiva di un futuro utilizzo nel modo da lei auspicato?

“Le principali opere necessarie credo siano la realizzazione di una copertura retrattile e portante con conseguente miglioramento acustico per il pubblico e minore impatto acustico per i residenti, rifacimento del terreno di gioco con una modalità che consenta rapidamente cambi di uso, rifacimento di servizi igienici e miglioramento radicale dei servizi di ristorazione”.