Si complica per l’Inter la corsa a Maghnes Akliouche, centrocampista francese del Monaco. Come riportato da L’Equipe, il club nerazzurro aveva pensato al calciatore nelle ultime ore, ma la posta si è raffreddata subito. Il club resta interessato, al giocatore, ma al momento le cifre sono proibitive: il Monaco vuole 70 milioni di euro. Se ne riparlerà forse più avanti se l’operazione sarà più accessibile.

Il giocatore viene considerato una delle possibili alternative ad Ademola Lookman, che però viene già considerato troppo costoso a 45 milioni. A suo favore, però, Akliouche è più giovane.