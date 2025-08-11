Il Liverpool segue con crescente attenzione Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006, già nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il giovane centrale italiano è nella shortlist dei Reds, che cercano un rinforzo di prospettiva ma già pronto a inserirsi nelle rotazioni della squadra di Arne Slot.

Leoni è considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione in Italia. Il club inglese lo tiene in cima alle proprie preferenze e potrebbe affondare il colpo qualora sfumasse l’arrivo di Marc Guehi, attualmente al Crystal Palace. Il profilo del difensore del Parma piace per la capacità di abbinare fisicità e pulizia negli interventi, oltre a un’ottima lettura del gioco. Qualità che lo hanno già portato a collezionare esperienze significative in Serie B e ad attirare l’attenzione di club di primo piano.

L’Inter, che da tempo segue il giocatore, resta alla finestra pronta a inserirsi. I nerazzurri vedono in Leoni un potenziale investimento per il futuro, capace di crescere gradualmente alle spalle di elementi più esperti. Il Liverpool, dal canto suo, valuterà nelle prossime settimane le mosse sul mercato, tenendo conto anche di eventuali uscite in difesa. Se la pista Guehi dovesse sfumare, l’accelerata per Leoni potrebbe arrivare già entro la fine di questa sessione estiva.