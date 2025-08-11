Jadon Sancho continua a essere oggetto di numerosi interessamenti. La Roma avrebbe preso informazioni sulla situazione del giocatore nella serata di ieri. A fare da tramite è stato l’intermediario incaricato dal Manchester United. Lo riferisce Sportitalia, spiegando che l'Inter ha fatto un sondaggio tramite un agente molto vicino al club, ma oggi la priorità resta Lookman e soltanto in caso di naufragio si farebbero altre valutazioni.