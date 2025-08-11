Giampiero Ventura, interpellato da Sportitalia, ha parlato della lotta al vertice. Di seguito la sua analisi: "Ora il Napoli ha due squadre, ma bisognerà gestire campioni come De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa. Le altre hanno più incognite: il campionato sarà interessante, anche per i cambi in panchina, da Allegri al Milan a Gasperini alla Roma, fino a Chivu all’Inter".