Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Modena ha comunicato la fine dell'esperienza in gialloblu causa scadenza contrattuale per sei giocatori: Fabrizio Bagheria, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Grégoire Defrel, Ettore Gliozzi e Luca Strizzolo. A tutti loro vanno il ringraziamento del club e i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere. Contestualmente, la società rende noto che nel corso della stagione si erano verificate le condizioni per il riscatto di Alessandro Sersanti, diventato quindi un calciatore dei Canarini a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno 2028 e opzione per un’ulteriore stagione.

Nella nota c'è anche una breve riga di ringraziamento dedicata ai giocatori che torneranno alla base dopo l'annata in prestito in Emilia, ovvero Giuseppe Ambrosino, Alessandro Dellavalle, Manuel De Luca, Niklas Pyyhtiä e Luca Zanimacchia, e a Yanis Massolin, prelevato a gennaio dell'Inter: "Un ringraziamento speciale anche a Yanis Massolin, approdato in gialloblù la scorsa estate e ceduto all’Inter nel corso del mercato invernale, che ha concluso la stagione a Modena in prestito".