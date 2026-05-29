Samuele Massolo, portiere del Vicenza, ha parlato ai canali ufficiali del club biancorosso: "La B è difficile ma bella da giocare, sono convinto ci toglieremo ancora delle soddisfazioni. Il momento più emozionante della stagione? La serata con l'Inter U23 che ha sancito la vittoria del campionato. Dedico questo rinnovo alla mia compagna e a mia figlia, che mi sono stati sempre vicino anche nei momenti molto più difficili. Ma anche famiglia, con genitori e nonni che mi hanno accompagnato sin da piccolo in questo percorso di crescita".