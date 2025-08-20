È aperta la prevendita dei biglietti per la gara Novara-Inter U23, valida per la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, in programma lunedì 25 agosto 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Piola.
I tagliandi sono acquistabili nelle seguenti modalità:
– Presso la biglietteria dello stadio Piola
– Online sul sito TicketOne.it
– Presso i punti vendita TicketOne
Questo il dettaglio dei prezzi:
– Tribuna Vip Blu: €50, ridotti €40
– Tribuna Laterale: €32, ridotti €27
– Settore Rettilineo: €22, ridotti €17
– Curva Nord: €15, ridotti €10
– Settore Ospiti: €15 (vendita solo online sul sito TicketOne.it fino alle ore 19.00 di domenica 24/08/25)
Sezione: Inter U23 / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 17:39
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Parlato: "Inter U23? Vecchi è preparato e conosce la C. Il settore giovanile nerazzurro è il migliore in Italia"
Lumezzane, per Motta subito incrocio dell'ex con l'Inter U23: "Vogliamo passare il turno, magari riesco a punirli"
