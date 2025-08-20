L'Inter ufficializza due cessioni di altrettanti giocatori fino a poche ore fa a disposizione di Stefano Vecchi, allenatore della formazione Under 23. Si tratta di Alessandro Fontanarosa, che passa a titolo definitivo all'Avellino, e di Amadou Sarr, sempre con la stessa formula all'AlbinoLeffe.

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 11:22
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print