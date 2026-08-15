C'è Spence seduto a osservare l'eclissi. Non è l'inizio di un film, ma è la rappresentazione video del nuovo acquisto dei nerazzurri. Dopo essersi messo gli occhialini, l'esterno destro intravede una sfera che prima è scura, poi si illumina. Si tratta dello stemma dell'Inter. Un video davvero bellissimo, con il quale Spence annuncia l'inizio della nuova esperienza. Nel video di presentazione di Inter Media House, invece, viene fornita un'interpretazione più filosofica: "La vita diventa arte sul campo. Nelle pagine bianche, non ci sono sigilli. Un semplice tocco diventa una rima". E adesso ecco, per Spence, l'inizio di una nuova esperienza.

Da vivere con motore, energia e grinta. Su quella fascia destra da calpestare per arrivare prima degli avversari. Lotta e dinamismo: gli ingredienti sono sul piatto. Ora serve unirli.