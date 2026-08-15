Catastrofe sfiorata, all'inferno e ritorno. Usa questa espressione Il Messaggero raccontando il blocco imposto ieri mattina dalla Lega Serie A al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio. Una telenovela di poche ore che si è conclusa tra i cori di giubilo a Fiumicino di cento tifosi accorsi ad accogliere il nuovo innesto intorno alle 18, con 5 ore di ritardo rispetto al programma. L'affare Frattesi ha rischiato di naufragare nell'abisso delle restrizioni del mercato a saldo zero.

La telefonata

Con la Lazio impossibilitata a impegnarsi per un obbligo condizionato di riscatto troppo oneroso, il deposito del contratto in base agli accordi raggiunti giovedì sera sarebbe rimasto bloccato fino alla copertura dei costi. Da lì i fitti colloqui con l’Inter e una telefonata-lampo a mezzogiorno tra Claudio Lotito e Beppe Marotta: termini dell’affare rivisti in fretta e ostacoli aggirati alzando la posta nel breve.