La cessione di Frattesi ha liberato un posto a centrocampo, ma non ha garantito all’Inter tutte le risorse previste. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro valuta la cessione di Luis Henrique per aumentare il budget destinato a Curtis Jones, obiettivo indicato da Cristian Chivu.

Sul brasiliano è aperto un tavolo con la Roma, con una valutazione complessiva intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi, ma resta da definire la formula. Dall’Inghilterra, intanto, sono arrivati altri sondaggi.

Per Jones il Liverpool può abbassare le richieste

L’Inter è comunque intenzionata a tentare l’affondo per Jones e a portare il terzo inglese in rosa, dopo Spence e Stones. Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni di euro, ma nelle ultime settimane avrebbe mostrato una maggiore apertura alla trattativa.

Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato e il rischio di perdere il centrocampista senza incassare quanto sperato, i Reds potrebbero essere disposti a scendere con le richieste. L’Inter punta a chiudere sotto i 40 milioni, anche se appare difficile ottenere uno sconto fino a quota 35. Per questo, una possibile cessione di Luis Henrique potrebbe fornire ai nerazzurri le risorse necessarie per provare a portare Jones a Milano.