La posizione di Michele Di Gregorio sembra sempre più in bilico. Dopo due stagioni non esaltanti da portiere titolare della Juventus, l'ex portiere delle giovanili dell'Inter sembra essere in uscita, con la dirigenza bianconera che sta cercando da diverse settimane un estremo difensore titolare. In questo senso, secondo Sky Sport, potrebbe delinearsi un intrigante scenario: il ritorno dell'estremo difensore al Monza, squadra in cui il portiere milanese ha fatto vedere le cose migliori. L'operazione è complessa, ma non è detto che non possa svilupparsi nelle prossime settimane.