La Roma attualmente attende novità dal Porto per Rodrigo Mora, principale obiettivo di mercato in questa momento. Ma non è l'unico, perché i giallorossi sono sempre alla ricerca di un esterno in tempi brevi che possa alternarsi con Wesley. Ne parla stamattina Il Messaggero. Il Torino continua ad alzare un muro per Alessio Cacciamani e Destiny Udogie nelle ultime ore è finito in cima alle liste delle preferenze. L’ex Udinese ha voglia di tornare in Serie A, ma il Tottenham per ora non ha aperto al prestito. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con gli Spurs.

Per quanto concerne l'altro discorso aperto, con l'Inter, non si registra alcun passo in avanti per Luis Henrique, un’operazione che potrebbe concretizzarsi in caso a fine mese. Il tempo, però, è sempre di meno e a Trigoria non possono permettersi di sbagliare le prossime mosse.