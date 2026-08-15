Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha presentato Trevoh Chalobah, uno dei tanti nuovi arrivati nella formazione lariana, che a lungo è stato inseguito anche dall'Inter prima di legarsi al club biancoazzurro che quest'anno affronterà per la prima volta il palcoscenico della Champions League: "Non è il tipico acquisto giovane, è già un giocatore fatto con più partite di livello. Ha giocato ogni settimana contro i migliori della Premier League, dimostrando tantissima qualità".

Fabregas ha fiducia nei mezzi e nelle idee della sua società: "Penso che il Como sia una società con le idee molto chiare e vogliamo fare sempre di più. Abbiamo idee, coraggio e personalità. Non guardiamo indietro. Quando si sbaglia si va avanti e si cerca di migliorare".