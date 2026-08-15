Novità sul calciomercato dell'Inter dall'ultima edizione di Sport Mediaset. L'Inter sarebbe infatti pronta a offrire 30 milioni per Curtis Jones, mentre il Liverpool, come già riportato nelle scorse ore, ha abbassato leggermente le proprie richieste. Potrebbero essere 35 ora i milioni di euro necessari per portare alla Pinetina il centrocampista inglese. Si tratterà nelle prossime settimane.

Capitolo a parte è l'esterno offensivo che l'Inter cerca da alcune sessioni di mercato per dare vivacità e imprevedibilità al proprio attacco. Secondo Sport Mediaset, quest'ultimo arriverebbe solo e soltanto se Luis Henrique dovesse lasciare Milano. La Roma, che sembrava molto interessata al giocatore, ora sta rallentando, complice l'impasse nella trattativa per Rodrigo Mora.