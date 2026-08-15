L’Inter guarda sempre più alla Premier League per costruire la squadra di Chivu. Dopo Akanji e Stones, entrambi arrivati dal Manchester City, è arrivato Spence dal Tottenham. Il prossimo obiettivo resta Jones del Liverpool.

La strategia dell’Inter nasce dalle indicazioni di Chivu, che ha chiesto una squadra più intensa, fisica e capace di sostenere ritmi elevati per competere ai massimi livelli. L’esperienza del calcio inglese rappresenta quindi una componente importante del nuovo progetto nerazzurro. Akanji ha portat duttilità ed esperienza in difesa, mentre Stones è arrivato a parametro zero dal Manchester City. Spence aggiunge invece velocità e capacità di giocare su entrambe le fasce: il suo impiego naturale è a destra, ma può essere utilizzato anche a sinistra.

Jones il prossimo

Il grande obiettivo per il centrocampo resta Curtis Jones. Il giocatore del Liverpool è stato indicato direttamente da Chivu per completare il reparto dopo la partenza di Davide Frattesi. L’Inter punta sulla duttilità e sull’intensità del centrocampista inglese, considerato ideale per alzare il livello della squadra. La trattativa con il Liverpool resta però complessa e servirà trovare un accordo sulla valutazione del cartellino.

Diaby non è mollato

La possibile partenza di Luis Henrique verso la Roma potrebbe aprire un nuovo scenario sulla corsia destra. In attesa di definire gli incastri di mercato, tra i nomi valutati dall’Inter resta quello di Moussa Diaby, esterno francese attualmente all’Al Ittihad.

Il classe 1999 si è trasferito in Arabia Saudita dopo una stagione positiva all’Aston Villa e rappresenterebbe un profilo offensivo e di grande velocità. La sua candidatura conferma la volontà dell’Inter di avere più soluzioni sulla fascia e di aumentare la qualità e la profondità della rosa.