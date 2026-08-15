Maurizio Compagnoni, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato così di Luis Henrique e della situazione di mercato che lo riguarda: "Gli esterni della Roma sono Molina e Wesley. Luis Henrique? La perplessità non è sulla qualità, è un buon giocatore e all'Inter ha fatto il suo. Le perplessità riguardano due aspetti: anzitutto la valutazione di 30 mlioni, che sono francamente troppi, e poi le caratteristiche che servono alla Roma".
Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 19:05
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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