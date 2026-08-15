Maurizio Compagnoni, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato così di Luis Henrique e della situazione di mercato che lo riguarda: "Gli esterni della Roma sono Molina e Wesley. Luis Henrique? La perplessità non è sulla qualità, è un buon giocatore e all'Inter ha fatto il suo. Le perplessità riguardano due aspetti: anzitutto la valutazione di 30 mlioni, che sono francamente troppi, e poi le caratteristiche che servono alla Roma".