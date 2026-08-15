Sistemata la questione Frattesi, l’Inter può concentrarsi su Jones, il principale obiettivo di Chivu per il centrocampo. Come riportato da Tuttosport, i Reds continuano a chiedere 40 milioni di euro, ma dall’Inghilterra arrivano segnali di maggiore apertura. Il contratto del centrocampista scadrà nel 2027 e il giocatore spinge per il trasferimento a Milano. L’Inter punta a chiudere per circa 35 milioni complessivi.

Da Luis Henrique ad Asllani: le ultime in uscita

Nella seconda parte di agosto saranno definite anche alcune cessioni. Massolin e Asllani sono entrambi valutati dal Monza, con il primo destinato eventualmente a un prestito secco.

Resta da definire soprattutto il futuro di Luis Henrique, finito nel mirino della Roma. I due club avrebbero già raggiunto un’intesa di massima per un’operazione da 25 milioni di euro, con prestito e diritto di riscatto. I giallorossi, però, sono al momento concentrati su altre trattative.

Pavard può partire solo in un caso

Pavard non è considerato in uscita, ma l’Inter potrebbe valutare una proposta tra i 12 e i 15 milioni di euro. Una cessione permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi, considerando i circa 5 milioni netti percepiti dal francese. In caso di addio, i nerazzurri potrebbero puntare su un difensore low-cost oppure investire su un giovane.