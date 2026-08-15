Djed Spence è il nuovo rinforzo dell’Inter sulla fascia destra. Il club nerazzurro ha chiuso un inseguimento durato oltre due mesi, dopo la partenza di Dumfries verso il Real Madrid e i tentativi sfumati per Palestra e Khalaili.
Il 26enne londinese arriva dal Tottenham per 31 milioni di euro più 4 di bonus, con il 10% sulla futura rivendita e un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro a stagione. In attesa di capire il futuro di Luis Henrique, Spence sarà il principale candidato a una maglia da titolare sulla destra, con Diouf come alternativa.
I primi passi
Spence è arrivato a Milano alla vigilia di Ferragosto, presentandosi a Linate con tanto di piumino bianco e un "Forza Inter" rivolto ai tifosi presenti. Dopo le visite mediche, ha raggiunto la sede nerazzurra per completare le ultime formalità. L'ufficialità, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare nelle prossime ore, una volta che saranno smaltite le ultime questioni burocratiche. In sede sono stati girati anche i contenuti video e social legati all'annuncio.
L’inglese non partirà con la squadra a Bari per l’amichevole contro il Betis: i primi allenamenti ad Appiano Gentile sono previsti all’inizio della prossima settimana. Non è esclusa la possibilità di un debutto già contro il Monza a San Siro.
Velocità e duttilità per Chivu
Esterno destro di piede, Spence può essere utilizzato all’occorrenza anche sulla fascia sinistra. La sua velocità è una delle caratteristiche principali: nell’ultima Premier League è stato il terzo giocatore più rapido.
Ha già esperienza in Champions League con il Tottenham e conosce anche il calcio italiano, avendo collezionato 16 presenze con il Genoa nel 2024. Ora, però, per Spence comincia una nuova avventura: l’obiettivo è diventare subito una pedina importante nell’Inter di Chivu.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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