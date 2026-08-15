Non solo Pio Esposito. l’Inter lavora anche al rinnovo di Federico Dimarco. Come riportato da Tuttosport, il laterale sinistro, eletto MVP dell’ultima stagione di Serie A, dovrebbe prolungare il contratto fino al 2030 con un adeguamento dell’ingaggio a circa 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Inter a vita

A occuparsi della trattativa sarà il nuovo agente Arturo Canales, uno dei procuratori più importanti a livello europeo. Sul giocatore ci sarebbero stati sondaggi dalla Premier League, ma Dimarco non sembra intenzionato a lasciare Milano.

Il classe 1997 vuole continuare a vestire la maglia nerazzurra e sogna, un giorno, di diventarne anche il capitano. Per questo, il rinnovo viene considerato ormai una formalità.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 09:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.