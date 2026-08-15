Il Crystal Palace ha ufficializzato oggi l'acquisto di Anan Khalaili dal Royale Union Saint-Gilloise. Il 21enne israeliano, che è stato ad un passo dall'Inter salvo poi non ottenere il via libera dal Coni per l'idoneità sportiva, ha firmato un contratto fino al 2031, in attesa dell'autorizzazione internazionale.

Il nuovo acquisto del Palace rappresenta il quinto rinforzo estivo del club londinese, dopo Óscar Mingueza, Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil ed Evann Guessand. "Sono felice di essere qui, è una nuova sfida per me e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato Khalaili.

“Ho seguito la Premier League – è una nuova sfida per me – e seguo il Crystal Palace da molto tempo. Sono felice di essere qui", ha poi aggiunto.