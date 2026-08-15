Riccardo Cucchi, esperto radiocronista e tifoso laziale, ha commentato così l'arrivo in biancoceleste di Davide Frattesi: "Sono molto contento dell' arrivo di Frattesi. Ma non per questo sono "lotitiano". È ora di uscire da questo insopportabile "loop". Forza Lazio!". L'ex centrocampista dell'Inter ha parlato così sui social dopo l'addio in nerazzurro: "E' vero... forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lí' abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l'onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva".