Davide Frattesi è diventato nella serata di ieri ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista azzurro ha voluto salutare il mondo Inter con un messaggio toccante, pubblicato sui propri canali social

Il messaggio di Frattesi

"E' vero... forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lí' abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l'onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva... mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all'Inter solo che può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle, sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. P.S. Il cancello giallo è il mio eh ".