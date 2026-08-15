Al termine della sfida amichevole tra Atalanta e Athletic Bilbao, il centrocampista degli orobici Nicola Zalewski ha presenziato in conferenza stampa postpartita per analizzare la sfida contro i baschi e l'imminente inizio di stagione. Nel corso della conferenza, l'ex Inter ha anche proposto un accenno in merito alle voci di mercato lo starebbero interessando e, secondariamente, alla nuova posizione di esterno in un tridente offensivo. A questo proposito, il polacco ha menzionato i suoi trascorsi sperimentali da mezzala, posizione ricorperta per la prima volta in maglia interista sotto gli ordini di Simone Inzaghi.

Zalewski si espone sul mercato e ricorda gli esperimenti in maglia interista

"Il mercato? Non ho nulla da chiarire su questo aspetto. Il mio ruolo da esterno? Ho giocato in questa posizione già ai tempi delle squadre giovanili. Forse mi sono dovuto adattare un po' di più alla posizione di mezzala (posizione mai ricoperta prima di approdare all'Inter, n.d.r.)".