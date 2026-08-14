Alla vigilia della partita del primo turno di Coppa Italia contro l'Udinese, il tecnico del Padova Antonio Calabro presenta così l'ultimo arrivato in casa biancoscudata, Marco Pompetti, ex giovanili Inter, indicando quella che può essere la sua disposizione in campo: "Pompetti è stato acquistato per agire come interno di centrocampo, mentre Emanuele Zuelli è stato preso per fare il pivot metodista davanti alla difesa. Detto questo, possono tranquillamente coesistere sia in una mediana a due, sia in un centrocampo a tre, dove all’occorrenza Pompetti può fare il pivot e Zuelli la mezzala.La società si è mossa per prendere elementi funzionali e duttili, capaci di ricoprire più ruoli sia all’interno dello stesso scacchiere tattico sia nelle rotazioni di gara, sia che si decida di costruire a uno, a due o a tre a centrocampo. Se parliamo nello specifico di Zuelli e Pompetti, sono entrambi giocatori in grado di ricoprire tutti i ruoli della mediana in entrambe le fasi di gioco".

Pompetti ha un ottimo piede sui calci di punizione e d’angolo.

"Assolutamente sì sui calci piazzati. In rosa disponiamo di diversi giocatori con ottime doti balistiche che ci garantiscono soluzioni importanti da fermo: penso a Caprari, allo stesso Cocchi, a Pompetti e a Zuelli. Abbiamo diversi elementi in grado di garantire traiettorie e gittate importanti sui piazzati".