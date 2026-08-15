Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato del futuro di Thomas Berenbruch, spiegando che dovrebbe lasciare l'Inter in prestito per fare minutaggio e crescere ulteriormente in vista di un futuro in prima squadra. L'Avellino è sempre in pole per il calciatore, ma stando a Trivenetogoal, ci sarebbe anche il Padova. Dal Veneto evidenziano che "l’opzione Cagliari non è percorribile e il ragazzo valuterebbe la Serie B".