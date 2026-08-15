Matteo Spinaccé, giocatore dell'Inter, è passato in prestito al Mantova per questa stagione e quest'oggi ha ricevuto la prima chiamata nelle convocazioni per la gara di Coppa Italia contro la Lazio. La società però evidenzia che è stato "aggregato al gruppo in partenza per Roma anche Spinaccé che rimane indisponibile al pari di Vesentini e Radaelli".

PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi

DIFENSORI: Tomasevic, Meroni, Castellini, Cella, Marai, Benaissa

CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva, Banna

ATTACCANTI: Spinaccé, Gliozzi, Cajazzo, Bayou, Ruocco, Bragantini, Chinetti