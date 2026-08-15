La trattativa per il trasferimento di Luis Henrique dall’Inter alla Roma è ferma. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, tra i due club ci sarebbe già una buona sintonia e una base d’intesa per l’operazione, ma manca ancora l’accordo economico con il giocatore.

Il nodo resta l'ingaggio

La distanza riguarda l'aspetto contrattuale, mentre sul piano tecnico e tattico la destinazione giallorossa potrebbe essere gradita al brasiliano. Il progetto della Roma gli permetterebbe infatti di giocare in una posizione più offensiva rispetto a quella ricoperta all’Inter, con maggiori possibilità di incidere negli ultimi metri.

La trattativa, però, non viene considerata imminente. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni, ma la chiusura non appare questione di ore. La Roma, inoltre, è impegnata in altre operazioni di mercato e al momento sta dando priorità ad altri obiettivi. Per vedere Luis Henrique in giallorosso sarà quindi necessario prima trovare la quadra sul contratto.