L'analisi di Paolo Condò sul Corriere della Sera fotografa la griglia di partenza in questa giornata di Ferragosto quando ormai manca una settimana esatta all'inizio del campionato. Di seguito le sue parole: "A una settimana dalla prima giornata del nuovo campionato, l’Inter non è soltanto in pole position, ma parte con un rettilineo di vantaggio. Ragionando a oggi, non c’è alcun motivo per escludere che sia il Como la principale antagonista dell’Inter".

Ancora Condò sul Como: "Letti nell’ordine, i quattro gironi di Fabregas in serie A dicono 18, 31, 33 e 38 punti: una progressione impressionante basata su fondi adeguati e progetto tecnico chiaro, irrobustito quest’anno da giocatori internazionali come Chalobah e Couto".