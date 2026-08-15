Si avvicina sempre più rapidamente l'ultimo test amichevole cui l'Inter prenderà parte prima di iniziare ufficialmente la stagione 2026/2027. In questo senso, i nerazzurri saranno di scena al San Nicola di Bari in occasione del test contro gli spagnoli del Betis Siviglia. Il calcio d'inizio è fissato per le 19.30. A questo proposito, sono di seguito riportate le informazioni in merito a dove sarà possibile vedere l'incontro tra milanesi e andalusi.

Su Sky Sport

In streaming su DAZN, Sky Go e Now

In pay per view su Onefootball

In chiaro su TV8

Sul canale FAST Inter 24/7 e su Inter TV (in entrambi i casi solo per visione dall'Italia).